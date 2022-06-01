Собянин учредил знак отличия "Волонтер Москвы"

В столице учредили знак отличия "Волонтер Москвы". Такое постановление подписал Сергей Собянин.

Памятным знаком будут награждать особо активных добровольцев.

На нем будет изображение святого Георгия Победоносца, а также рельефная полоса в виде сердца. Ежегодно знаком отличия будут поощряться не более 30 человек. Сейчас в волонтерском движении участвуют свыше 750 тысяч москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.