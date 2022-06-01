Собянин объявил ковидную амнистию с 1 июня

В Москве с 1 июня в силу вступает ковидная амнистия. Касается она как представителей бизнеса, так и всех остальных москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Неоплаченные штрафы за нарушение ограничений отменят, а за оплаченные вернут деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

