Собянин удвоил размер субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга

В конце мая в столице зафиксировали рекорд – москвичи за сутки совершили больше миллиона поездок на такси. За приблизительно 10 лет в городе число пассажиров такси выросло в 22 раза.

В понедельник, 1 июня, на президиуме правительства Москвы принято решение об увеличении субсидий на приобретение машин такси и каршеринга. А если это будут электромобили, то размер субсидии будет удвоен. Таким образом, городские власти стараются увеличить таксомоторный парк и сделать его более экологичным.

Программа по финансовой поддержке такси действует в городе с 2012 года. За это время компании получили больше миллиарда рублей и закупили тысячи машин. С 2017 года к проекту подключился каршеринг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.