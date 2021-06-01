В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов – Собянин

В этом году Москву украсят 54 миллиона роз, тюльпанов и гвоздик. В общей сложности – более 200 разных сортов.

Клумбы уже появились на Новом Арбате, в Парке Горького и центральных площадях. А через несколько дней на улицах расцветут растения, которые сейчас хранятся в теплицах.

Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что столица за последние годы сильно преобразилась. Сейчас Москва – один из самых зеленых мегаполисов в мире. Парки и скверы занимают почти 50 % площади нашего города.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.