Собянин рассказал об украшении города живыми цветами

11:00
В этом году Москву украсят 54 миллиона роз, тюльпанов и гвоздик. Об этом Сергей Собянин рассказал на своем сайте.
Всего в городе высадят более 200 разных сортов. Цветочные ковры появятся на площадях, улицах, в парках и скверах. Новыми красками уже сверкают Новый Арбат, Парк Горького, Театральная, Манежная и Триумфальная площади.
По словам мэра, Москва сильно преобразилась. Город начал избавляться от темных переулков, ржавых гаражей, заросших прудов и заброшенных промзон. Берега рек превращаются в красивые променады. Везде высаживают деревья, кустарники и цветники с многолетними растениями.
А еще появляются новые общественные пространства, обустраиваются места для отдыха и занятий спортом, обновляются детские площадки. Благодаря активному благоустройству, Москва стала роскошным городом, который приводит в восторг даже туристов из Парижа, Милана и Нью-Йорка.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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