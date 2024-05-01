Новости часа: "День без турникетов" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Акция "День без турникетов" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства. Об этом заявил Сергей Собянин.

Тысячи вещей и предметов обменяли гости фестиваля "Пасхальный дар". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В Музее Победы стартовала всероссийская акции "Стена Памяти", рассказали в пресс-службе учреждения.