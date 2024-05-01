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Новости

Новости

01 мая, 17:30

Новости

Новости часа: "День без турникетов" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства

Новости часа: "День без турникетов" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства

Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в "Манеже"

Сергей Собянин рассказал, как столичные ученые помогают коммунальщикам

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт Недели предпринимательства

Новости часа: мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть

Собянин: Московская неделя предпринимательства стартует 16 мая

Мэр Москвы поздравил горожан с Праздником весны и труда

Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 1 мая

Собянин: мост через Москву-реку в районе Берегового проезда готов почти на треть

"Мой район. Новости": ИИ станет базовой медицинской технологией в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Акция "День без турникетов" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства. Об этом заявил Сергей Собянин.

Тысячи вещей и предметов обменяли гости фестиваля "Пасхальный дар". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В Музее Победы стартовала всероссийская акции "Стена Памяти", рассказали в пресс-службе учреждения.

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