01 мая, 17:30Новости
Новости часа: "День без турникетов" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Акция "День без турникетов" пройдет в рамках Московской недели предпринимательства. Об этом заявил Сергей Собянин.
Тысячи вещей и предметов обменяли гости фестиваля "Пасхальный дар". Об этом сообщили организаторы мероприятия.
В Музее Победы стартовала всероссийская акции "Стена Памяти", рассказали в пресс-службе учреждения.