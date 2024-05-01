Сергей Собянин рассказал, как столичные ученые помогают коммунальщикам

Ученые помогают московским коммунальщикам заботиться о столице. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, разработанная ими аппаратура установлена в передвижных лабораториях различных городских служб.

Например, передвижная лаборатория ПАО "Россети" оснащена импульсным генератором. Он помогает найти повреждения на кабельных линиях на глубине до 10 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.