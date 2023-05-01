Спецпроект "Лучшее прогулочное пространство Москвы" запустили на ВДНХ. Организаторы собрали всю информацию о цветниках, аллеях, скверах и водоемах на территории Выставочного центра. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ВДНХ условно разделили на четыре тематические зоны: Центральный променад, Ландшафтный парк, парк "Останкино" и Природный заповедник. В каждом разделе отмечены самые интересные локации – всего около 50 точек.

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