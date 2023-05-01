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Почти 1 400 дипломов завоевали столичные школьники на Всероссийской олимпиаде

Почти 1 400 дипломов завоевали столичные школьники на Всероссийской олимпиаде

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Почти 1400 дипломов победителей и призеров завоевали столичные школьники в финале Всероссийской олимпиады. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Наград удостоились ученики 219 школ города. В этом году у московских сборных на 74 диплома больше, чем в прошлом. 35 старшеклассников стали абсолютными победителями. Еще 102 школьника получили дипломы сразу по нескольким предметам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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