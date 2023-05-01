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Собянин: "Саларьево" – самый востребованный автовокзал Москвы

Собянин: "Саларьево" – самый востребованный автовокзал Москвы

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Московские автовокзалы и станции стали удобными транспортными хабами. В городе появились новые, а старые привели в порядок. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, самый востребованный автовокзал – "Саларьево". Его построили в 2019 году. Огромный поток пассажиров также принимает и "Центральный", который реконструировали в 2020.

На всех столичных автовокзалах есть удобные залы ожидания, бесплатный Wi-Fi, камеры хранения, кафе, комнаты матери и ребенка. К тому же, они полностью адаптированы для маломобильных людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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