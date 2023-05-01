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Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

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Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда. В своем телеграм-канале он отметил, что с этим днем связаны надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни.

Мэр поблагодарил жителей столицы, отметив их труд, талант и энергию. Общими усилиями наш город становится лучше. Москва продолжает создавать новые высокотехнологичные производства, обновлять транспортную инфраструктуру, строить современные соцобъекты.

Также градоначальник пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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