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Сервисом электронных медкарт за 3 года воспользовались более 300 млн раз – Собянин
Сергей Собянин рассказал, что сервисом электронных медицинских карт за три года москвичи воспользовались больше трехсот миллионов раз. Технология доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Градоначальник подчеркнул, что в цифровой истории болезни находятся протоколы осмотров врачей, результаты исследований, данные о вакцинации, вызовах скорой, а также медсправки. Кроме этого, в "Дневнике здоровья" пользователь может отслеживать все ключевые показатели организма. Есть и специальные разделы для записей об аллергиях у ребенка, семейной и личной историй болезни. Доступ к своей цифровой карте пациенты могут давать врачам частных клиник, федеральных центров и региональных больниц.
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