На МЖД открылся обновленный пригородный вокзал Толстопальцево

На Киевском направлении МЖД открылся обновленный пригородный вокзал Толстопальцево. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Вокзал серьезно реконструировали, на станции возвели платформы с навесами, появился удобный подземный переход через пути. Новый пригородный вокзал в будущем он войдет в маршрут московского диаметра МЦД-4. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.