На Киевском направлении МЖД открылся пригородный вокзал Толстопальцево

На Киевском направлении МЖД открылся обновленный пригородный вокзал Толстопальцево. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в телеграмм.

Вокзал серьезно реконструировали, на станции возвели платформы с навесами, появился удобный подземный переход через пути. Новый пригородный вокзал стал частью узла, где пассажиры смогут пересесть на 6 маршрутов наземного транспорта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.