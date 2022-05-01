В парке Зарядье москвичи могут увидеть "Волну цветения". Об этом необычном проекте рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, это природный аттракцион из цветочных ковров, которые будут сменять друг друга до самого конца осени. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.