Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда. Градоначальник отметил, что сплоченность и профессионализм – основа развития столицы.

Собянин также пригласил москвичей на фестиваль "Московская весна" зарядиться энергией и положительными эмоциями. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.