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01 апреля, 15:15

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Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

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В 2024 году в Ховрине должны закончить реконструкцию детской поликлиники на Флотской улице. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

После открытия обновленного медучреждения пациентов будут принимать почти 30 врачей: педиатры, офтальмолог, детский хирург, ортопед и другие специалисты. В поликлинике создадут безбарьерную среду, сделают отдельный вход для детей с симптомами инфекционных заболеваний, оборудуют комнату здорового ребенка, где молодые родители смогут научиться ухаживать за новорожденным, а также зону для кормления.

Также в Ховрине достроили новый учебный корпус школы № 648. В трехэтажном здании создали комфортное пространство, включая безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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