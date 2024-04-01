Собянин: новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Новую транспортную связку на Московском скоростном диаметре планируют достроить к 2026 году. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, автомобилисты смогут без лишних поворотов проезжать по южному направлению МСД, а также комфортно выезжать на трассу М-4 "Дон".

Кроме того, улучшится транспортная доступность пяти районов на юге столицы. Участок длиной почти семь километров пройдет вдоль Каспийской улицы – от Кантемировской до Павелецкого направления МЖД.

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