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01 апреля, 07:30

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Собянин: новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Собянин: новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

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Новую транспортную связку на Московском скоростном диаметре планируют достроить к 2026 году. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, автомобилисты смогут без лишних поворотов проезжать по южному направлению МСД, а также комфортно выезжать на трассу М-4 "Дон".

Кроме того, улучшится транспортная доступность пяти районов на юге столицы. Участок длиной почти семь километров пройдет вдоль Каспийской улицы – от Кантемировской до Павелецкого направления МЖД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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