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В мире

Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Собянин: в приложении "Московский транспорт" зарегистрировались 1,2 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о работе приложения "Московский транспорт"

Собянин рассказал, как увеличилось население в Северном и Южном Бутове

Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы имени Вересаева

Новости часа: население Некрасовки за 10 лет выросло в пять раз

Собянин: в парке "Руднево" запущено производство беспилотных авиационных систем

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 26 миллионов поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента ее открытия. Об итогах первого месяца работы в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Суд перенес на 3 апреля заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры Павла. Об этом сообщили в СМИ.

Из-за обстрела нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов Курской области. О последствиях обстрела заявили местные власти.

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