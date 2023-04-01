Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 26 миллионов поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента ее открытия. Об итогах первого месяца работы в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Суд перенес на 3 апреля заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры Павла. Об этом сообщили в СМИ.

Из-за обстрела нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов Курской области. О последствиях обстрела заявили местные власти.