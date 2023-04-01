Собянин: в приложении "Московский транспорт" зарегистрировались 1,2 млн человек

В приложении "Московский транспорт" уже зарегистрировались 1 миллион 200 тысяч человек. О работе сервиса написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Регистрация в приложении дает возможность оплачивать парковку, использовать сервис "По пути", а также арендовать и бронировать самокаты. Еще можно вызвать такси, забронировать каршеринг, построить маршрут с учетом нескольких видов транспорта, купить билет на речную прогулку и активировать заряд электромобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.