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Собянин: в приложении "Московский транспорт" зарегистрировались 1,2 млн человек

Собянин: в приложении "Московский транспорт" зарегистрировались 1,2 млн человек

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В приложении "Московский транспорт" уже зарегистрировались 1 миллион 200 тысяч человек. О работе сервиса написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Регистрация в приложении дает возможность оплачивать парковку, использовать сервис "По пути", а также арендовать и бронировать самокаты. Еще можно вызвать такси, забронировать каршеринг, построить маршрут с учетом нескольких видов транспорта, купить билет на речную прогулку и активировать заряд электромобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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