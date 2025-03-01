Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Около 30 тысяч жителей на востоке Москвы получили современные квартиры по программе реновации.

Всего же в округе реновация затронет 1 062 дома, об этом рассказал Сергей Собянин. Для этого там подобрали больше ста площадок.

Кроме того, в Москве в конце следующей недели потеплеет до плюс 6 градусов. Весна в Москве будет теплее обычного, говорят синоптики. На следующей неделе еще возможен небольшой минус, но только по ночам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

