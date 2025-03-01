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Новости

Новости

01 марта, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Собянин поздравил МГПУ с 30-летием

Собянин: более 1 тыс домов на востоке столицы включили в программу реновации

Собянин подвел итоги работы БКЛ за 2 года

Новости часа: две новых поликлиники начнут принимать москвичей с 3 марта

Новости часа: мэр Москвы объявил об открытии еще пяти поликлиник с современным оснащением

Новости часа: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы

Сергей Собянин: будущих реставраторов готовят более 10 учебных заведений Москвы

Новости часа: две модернизированные поликлиники начнут принимать пациентов с 3 марта

Новости часа: выплаты семьям погибших сотрудников МВД и инвалидам увеличат вдвое в Москве

Около 30 тысяч жителей на востоке Москвы получили современные квартиры по программе реновации.

Всего же в округе реновация затронет 1 062 дома, об этом рассказал Сергей Собянин. Для этого там подобрали больше ста площадок.

Кроме того, в Москве в конце следующей недели потеплеет до плюс 6 градусов. Весна в Москве будет теплее обычного, говорят синоптики. На следующей неделе еще возможен небольшой минус, но только по ночам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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