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01 марта, 22:30

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Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По информации Сергея Собянина, в Москве отреставрируют исторический корпус Морозовской больницы.

Как заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, благодаря созданию Большой кольцевой линии метро, которая 1 марта отметила свою первую годовщину, получили работу 6 тысяч человек.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в Москве за зиму 10 раз обновляла суточный рекорд.

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