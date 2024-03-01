Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По информации Сергея Собянина, в Москве отреставрируют исторический корпус Морозовской больницы.

Как заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, благодаря созданию Большой кольцевой линии метро, которая 1 марта отметила свою первую годовщину, получили работу 6 тысяч человек.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в Москве за зиму 10 раз обновляла суточный рекорд.



