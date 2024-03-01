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Новости

01 марта, 20:00

Общество

Новости часа: машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Новости часа: машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: уникальные машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Новости часа: 10% поездок по БКЛ совершили пассажиры, которые ранее не пользовались метро

Новости часа: продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы – Собянин

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: стартовал прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

Собянин рассказал о модернизации крупнейшего детского стационара Москвы

По будням БКЛ пользуются более 1,3 млн человек – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Машины для ремонта вертолетов в полевых условиях появились в Московском авиацентре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В московских колледжах откроют 10 тысяч дополнительных целевых мест. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Высота снежного покрова в Москве за зиму 10 раз обновляла суточный рекорд. Это данные столичных синоптиков.

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