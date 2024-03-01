Новости часа: машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Машины для ремонта вертолетов в полевых условиях появились в Московском авиацентре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В московских колледжах откроют 10 тысяч дополнительных целевых мест. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Высота снежного покрова в Москве за зиму 10 раз обновляла суточный рекорд. Это данные столичных синоптиков.