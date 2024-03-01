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Новости

01 марта, 17:30

Общество

Новости часа: уникальные машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Новости часа: уникальные машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Новости часа: 10% поездок по БКЛ совершили пассажиры, которые ранее не пользовались метро

Новости часа: продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы – Собянин

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: стартовал прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

Собянин рассказал о модернизации крупнейшего детского стационара Москвы

По будням БКЛ пользуются более 1,3 млн человек – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра

Собянин: в Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальные машины для ремонта вертолетов появились в Московским авиацентре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Шесть тысяч человек получили работу благодаря созданию Большой кольцевой линии метро. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 13:00 3 марта. О погодных условиях предупредили синоптики.

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