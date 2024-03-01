01 марта, 17:30Общество
Новости часа: уникальные машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уникальные машины для ремонта вертолетов появились в Московским авиацентре. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Шесть тысяч человек получили работу благодаря созданию Большой кольцевой линии метро. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 13:00 3 марта. О погодных условиях предупредили синоптики.