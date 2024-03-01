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Новости

01 марта, 13:45

Новости

Собянин рассказал о модернизации крупнейшего детского стационара Москвы

Собянин рассказал о модернизации крупнейшего детского стационара Москвы

По будням БКЛ пользуются более 1,3 млн человек – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра

Собянин: в Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: более 340 млн поездок совершили по Большой кольцевой линии метро за год

Собянин: начинаем прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

Собянин: за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

Все направления в послании президента напрямую касаются Москвы – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 февраля

В крупнейшем детском стационаре Москвы – Морозовской больнице – отреставрируют исторический Амбулаторный корпус. Планами на модернизацию клиники в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

Постройка 1901 года обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, внутри здания располагаются лабораторная служба и административные помещения. Большая часть лечебных и диагностических отделений работают в новом здании – его возвели в 2017-м году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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