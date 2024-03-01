Собянин рассказал о модернизации крупнейшего детского стационара Москвы

В крупнейшем детском стационаре Москвы – Морозовской больнице – отреставрируют исторический Амбулаторный корпус. Планами на модернизацию клиники в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

Постройка 1901 года обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, внутри здания располагаются лабораторная служба и административные помещения. Большая часть лечебных и диагностических отделений работают в новом здании – его возвели в 2017-м году.

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