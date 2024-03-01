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01 марта, 08:45

Новости

Собянин: начинаем прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

Собянин: начинаем прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

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В столице начали принимать заявки от предпринимателей на участие в третьем потоке программы "Академия инноваторов". Как пояснил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, город предоставляет экспертное сопровождение для развития идей и доработки, а также помогает инноваторам найти заказчиков и инвесторов.

В рамках программы уже создано 70 технологических компаний. Еще 30 участников запустили тестирование своих разработок на площадках города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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