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01 марта, 22:15

Новости

Пассажиропоток на БКЛ в первые часы после открытия превысил 190 тысяч поездок

Пассажиропоток на БКЛ в первые часы после открытия превысил 190 тысяч поездок

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Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

Новости часа: Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение 5 дней

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

С 1 марта Большая кольцевая линия полностью открыта. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

В первые часы после старта пассажиропоток был рекордным – более 190 тысяч поездок. Это на 86% больше, чем накануне вечером, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Самыми популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Марьина Роща". Мэр подчеркнул, что такие показатели можно считать самой точной оценкой важности БКЛ. Вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным в течение первых пяти дней после открытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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