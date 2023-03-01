Пассажиропоток на БКЛ в первые часы после открытия превысил 190 тысяч поездок

С 1 марта Большая кольцевая линия полностью открыта. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

В первые часы после старта пассажиропоток был рекордным – более 190 тысяч поездок. Это на 86% больше, чем накануне вечером, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Самыми популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Марьина Роща". Мэр подчеркнул, что такие показатели можно считать самой точной оценкой важности БКЛ. Вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным в течение первых пяти дней после открытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.