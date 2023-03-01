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Новости

Новости

17:30

Общество

Новости часа: пассажиров на БКЛ будут перевозить около 100 поездов "Москва-2020"

Новости часа: пассажиров на БКЛ будут перевозить около 100 поездов "Москва-2020"

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

Новости часа: Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение 5 дней

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Новости часа: Собянин прокомментировал открытие БКЛ метро

Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

Собянин поздравил москвичей с 5-летием проекта "Московское долголетие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиров на БКЛ будут перевозить около 100 современных российских поездов "Москва-2020". Об этом заявил Сергей Собянин.

Добровольцы смогут получать бесплатное лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Все пострадавшие после жесткой посадки Ми-8 под Мурманском выписались из больницы. О состоянии пострадавших рассказал Минздрав региона.

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