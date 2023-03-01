Новости часа: пассажиров на БКЛ будут перевозить около 100 поездов "Москва-2020"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пассажиров на БКЛ будут перевозить около 100 современных российских поездов "Москва-2020". Об этом заявил Сергей Собянин.

Добровольцы смогут получать бесплатное лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Все пострадавшие после жесткой посадки Ми-8 под Мурманском выписались из больницы. О состоянии пострадавших рассказал Минздрав региона.