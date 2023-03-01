Новости часа: Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение 5 дней

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным. Такое решение принял Сергей Собянин в честь запуска полноценного движения поездов по всей линии.

Российские военные предотвратили попытку массированной атаки беспилотников на Крым со стороны Киева. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Окончательное решение о продаже активов Volkswagen в России пока не принято. Об это сообщил Минпромторг.