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Политика

Новости часа: Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение 5 дней

Новости часа: Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение 5 дней

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным. Такое решение принял Сергей Собянин в честь запуска полноценного движения поездов по всей линии.

Российские военные предотвратили попытку массированной атаки беспилотников на Крым со стороны Киева. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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