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Общество

Собянин поздравил москвичей с 5-летием проекта "Московское долголетие"

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Сергей Собянин поздравил участников "Московского долголетия" с пятилетием проекта. Он подчеркнул, что за это время к нему присоединились более 500 тысяч представителей старшего поколения.

По словам мэра, за пять лет проект стал неотъемлемой частью жизни города, а с каждым годом он набирает все большую популярность среди старшего поколения. На старте программы, в 2018 году, можно было выбрать из 12 направлений активностей, то теперь это число достигло почти 40.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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