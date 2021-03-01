Собянин рассказал о первых итогах ограничения движения грузовиков по МКАД

Транзитным грузовикам тяжелее 12 тонн запретят проезд по МКАД. Пока на год, а затем, вероятнее всего, запрет будет действовать на постоянной основе. Об этом заявил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Ранее фурам запретили выезжать на кольцевую автодорогу только во время сильных снегопадов. Мэр Москвы отметил, что теперь, когда в Московской области практически завершено строительство еще одного кольца, появилась возможность разгрузить МКАД, избавив его от большегрузов.

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