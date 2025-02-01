Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 20:45

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 февраля

Новости часа: строительство первого в РФ кластера видеоигр завершается в Сколково

Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

Собянин: около 60 компаний Москвы подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр

Собянин рассказал об организации выездных школ реставрации в регионах

Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

Собянин: в усадьбе Кузьминки за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры

Собянин: мобильному приложению "Метро Москвы" исполнилось 8 лет

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет обновленный цирка на проспекте Вернадского

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 февраля.

Почти 60 московских компаний хотят присоединиться к кластеру видеоигр и анимации. Как рассказал Сергей Собянин, его откроют уже в этом году в Сколкове и он будет первый такой в стране. Площадка подойдет для создания продуктов любой сложности.

ФАС возбудила два дела из-за цен на воду в аэропорту Внуково. Как выяснилось, полулитровая бутылка там стоит практически в три раза больше, чем за пределами аэропорта.

Суббота, 1 февраля, стала финальным днем рекордного тепла в Москве. Похолодание прогнозируют уже с воскресенья, 2-го числа. В этот день температура воздуха опустится до 0, и пойдет небольшой снег.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородэкономикаобществопогодавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика