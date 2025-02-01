Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 февраля.

Почти 60 московских компаний хотят присоединиться к кластеру видеоигр и анимации. Как рассказал Сергей Собянин, его откроют уже в этом году в Сколкове и он будет первый такой в стране. Площадка подойдет для создания продуктов любой сложности.

ФАС возбудила два дела из-за цен на воду в аэропорту Внуково. Как выяснилось, полулитровая бутылка там стоит практически в три раза больше, чем за пределами аэропорта.

Суббота, 1 февраля, стала финальным днем рекордного тепла в Москве. Похолодание прогнозируют уже с воскресенья, 2-го числа. В этот день температура воздуха опустится до 0, и пойдет небольшой снег.