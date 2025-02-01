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Новости

01 февраля, 09:45

Новости

Собянин: мобильному приложению "Метро Москвы" исполнилось 8 лет

Собянин: мобильному приложению "Метро Москвы" исполнилось 8 лет

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Мобильному приложению Метро Москвы исполняется 8 лет. О том, как менялся этот транспортный сервис в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, с появлением приложения обслуживание пассажиров вышло на новый уровень. В нем доступно множество сервисов. В частности, можно пополнять карту "Тройка", строить удобные маршруты и фильтровать их по времени поездки и числу пересадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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