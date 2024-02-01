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Новости

01 февраля, 23:55

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

Путин и Собянин открыли два новых корпуса МГТУ им. Баумана

Мэр Москвы рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в 2024 году

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: 28 офисов "Мои документы" обновили в столице за 2023 год

Путин проводит совещание по созданию научного кластера МГТУ им. Баумана

Собянин: дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новой дороги до Варшавского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 1 февраля открыли два новых корпуса МГТУ имени Баумана. Все строящиеся корпуса будут введены в эксплуатацию в 2024 году и до 1 сентября примут студентов. Об этом Сергей Собянин сообщил на совещании с Владимиром Путиным.

Гололедица прогнозируется в Москве в ночь на пятницу, 2 февраля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

График движения ряда электричек, следующих по дальним маршрутам на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), изменится в феврале в связи с обновлением инфраструктуры на станции Можайск. Об этом заявила пресс-служба магистрали.

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