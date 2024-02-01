Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 1 февраля открыли два новых корпуса МГТУ имени Баумана. Все строящиеся корпуса будут введены в эксплуатацию в 2024 году и до 1 сентября примут студентов. Об этом Сергей Собянин сообщил на совещании с Владимиром Путиным.

Гололедица прогнозируется в Москве в ночь на пятницу, 2 февраля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

График движения ряда электричек, следующих по дальним маршрутам на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), изменится в феврале в связи с обновлением инфраструктуры на станции Можайск. Об этом заявила пресс-служба магистрали.

