Путин и Собянин открыли два новых корпуса МГТУ им. Баумана

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новый комплекс Московского государственного технического университета имени Баумана. В новый комплекс вошел исследовательский центр, который будет заниматься ракетно-космическими технологиями. Также открывается многофункциональный библиотечный корпус.

Три городских стационара получат гранты на внедрение в практику современных методов лечения онкопациентов. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора, в том числе на обследование и забор костного мозга в стационаре, а также его транспортировку.

С 1 февраля по 14 мая ограничен вход на причал регулярного речного электротранспорта Кутузовский. Это связано с капитальным ремонтом схода-причала. На время работ пассажиров призвали пользоваться причалом Сити-Багратион.

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