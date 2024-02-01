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Новости

01 февраля, 20:00

Новости

Путин и Собянин открыли два новых корпуса МГТУ им. Баумана

Путин и Собянин открыли два новых корпуса МГТУ им. Баумана

Мэр Москвы рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в 2024 году

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: 28 офисов "Мои документы" обновили в столице за 2023 год

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Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новый комплекс Московского государственного технического университета имени Баумана. В новый комплекс вошел исследовательский центр, который будет заниматься ракетно-космическими технологиями. Также открывается многофункциональный библиотечный корпус.

Три городских стационара получат гранты на внедрение в практику современных методов лечения онкопациентов. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора, в том числе на обследование и забор костного мозга в стационаре, а также его транспортировку.

С 1 февраля по 14 мая ограничен вход на причал регулярного речного электротранспорта Кутузовский. Это связано с капитальным ремонтом схода-причала. На время работ пассажиров призвали пользоваться причалом Сити-Багратион.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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