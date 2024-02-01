Мэр Москвы рассказал о строительстве новейшего кампуса МГТУ им. Баумана

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01 февраля, 22:15

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 февраля Сергей Собянин открыл два корпуса МГТУ имени Баумана. К торжественной церемонии присоединился Владимир Путин.

В одном из них разместили исследовательский центр, который будет заниматься ракетно-космическими технологиями. Во втором оборудовали многофункциональный библиотечный корпус.

До начала работ по сути это было руинированное здание, которое отреставрировали и сделали максимально удобным для студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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