Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана откроются в 2024 году и примут студентов до 1 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Театр сатиры планирует возобновить показы спектаклей на основной сцене с 2 февраля. Об этом сообщается на сайте театра.

Движение ограничат в районе Крутицкой набережной с 3 февраля до 31 мая из-за строительных работ. Об ограничениях предупредил Дептранс.