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Новости

Новости

01 февраля, 20:00

Культура

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в 2024 году

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в 2024 году

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: 28 офисов "Мои документы" обновили в столице за 2023 год

Путин проводит совещание по созданию научного кластера МГТУ им. Баумана

Собянин: дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новой дороги до Варшавского шоссе

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Новости часа: участок новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов наполовину

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана откроются в 2024 году и примут студентов до 1 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Театр сатиры планирует возобновить показы спектаклей на основной сцене с 2 февраля. Об этом сообщается на сайте театра.

Движение ограничат в районе Крутицкой набережной с 3 февраля до 31 мая из-за строительных работ. Об ограничениях предупредил Дептранс.

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