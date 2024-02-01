Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гранты на развитие современных методов лечения онкобольных получат три стационара Москвы, сообщил Сергей Собянин. Столица поддержит внедрение новейших методик для лечения рака.

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на пятницу, 2 февраля. Сообщение опубликовал комплекс городского хозяйства.

В Москве намерены выставить на торги 35 проектов комплексного развития территорий в 2024 году. Об этом сообщили столичные власти.