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Новости

01 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Новости часа: 28 офисов "Мои документы" обновили в столице за 2023 год

Путин проводит совещание по созданию научного кластера МГТУ им. Баумана

Собянин: дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новой дороги до Варшавского шоссе

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Новости часа: участок новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов наполовину

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гранты на развитие современных методов лечения онкобольных получат три стационара Москвы, сообщил Сергей Собянин. Столица поддержит внедрение новейших методик для лечения рака.

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на пятницу, 2 февраля. Сообщение опубликовал комплекс городского хозяйства.

В Москве намерены выставить на торги 35 проектов комплексного развития территорий в 2024 году. Об этом сообщили столичные власти.

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