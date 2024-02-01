Новости часа: 28 офисов "Мои документы" обновили в столице за 2023 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 28 офисов "Мои документы" обновили в Москве за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инновационные поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в ближайшие месяцы. Об этом сообщил Дептранс.

Погода в Москве "перестроится" на февральскую на следующей неделе. В Гидрометцентре сообщили, что в столице местами возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений.