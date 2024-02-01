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Новости

Новости

01 февраля, 18:00

Общество

Новости часа: 28 офисов "Мои документы" обновили в столице за 2023 год

Новости часа: 28 офисов "Мои документы" обновили в столице за 2023 год

Путин проводит совещание по созданию научного кластера МГТУ им. Баумана

Собянин: дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новой дороги до Варшавского шоссе

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Новости часа: участок новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов наполовину

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Мэр Москвы рассказал, как улучшит движение новая трасса до Варшавского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 28 офисов "Мои документы" обновили в Москве за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Инновационные поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в ближайшие месяцы. Об этом сообщил Дептранс.

Погода в Москве "перестроится" на февральскую на следующей неделе. В Гидрометцентре сообщили, что в столице местами возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений.

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