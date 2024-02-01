Собянин: дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину

Участок новой дороги от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны готов более чем на 50%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новую трассу ждут и автомобилисты, и пассажиры общественного транспорта: дорога длиной 22,5 километра будет южным дублером МКАД, который свяжет между собой развивающиеся районы ТиНАО и сразу четыре магистрали – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

Когда будет открытие дороги? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.