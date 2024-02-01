Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 22:30

Город

Собянин: дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину

Собянин: дорога от метро "Коммунарка" до улицы Поляны готова более чем наполовину

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новой дороги до Варшавского шоссе

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Новости часа: участок новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов наполовину

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Мэр Москвы рассказал, как улучшит движение новая трасса до Варшавского шоссе

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: Собянин выделил гранты на внедрение новых методик для лечения онкопациентов

Участок новой дороги от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны готов более чем на 50%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новую трассу ждут и автомобилисты, и пассажиры общественного транспорта: дорога длиной 22,5 километра будет южным дублером МКАД, который свяжет между собой развивающиеся районы ТиНАО и сразу четыре магистрали – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

Когда будет открытие дороги? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительстводорогивидеоДарья ТащинаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика