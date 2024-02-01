Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гранты на развитие современных методов лечения онкобольных получат три стационара Москвы, сообщил Сергей Собянин. Столица поддержит внедрение новейших методик для лечения рака.

Городской велопрокат в пилотном режиме запустил сервис хранения и обслуживания велосипедов. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом предупредили синоптики.