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Новости

Новости

01 февраля, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Новости часа: участок новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов наполовину

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Мэр Москвы рассказал, как улучшит движение новая трасса до Варшавского шоссе

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: Собянин выделил гранты на внедрение новых методик для лечения онкопациентов

Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Город выставил на торги помещение под спортцентр в районе Хорошёво-Мнёвники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гранты на развитие современных методов лечения онкобольных получат три стационара Москвы, сообщил Сергей Собянин. Столица поддержит внедрение новейших методик для лечения рака.

Городской велопрокат в пилотном режиме запустил сервис хранения и обслуживания велосипедов. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом предупредили синоптики.

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