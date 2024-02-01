Мэр Москвы рассказал, как улучшит движение новая трасса до Варшавского шоссе

Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе станет дублером МКАД на юге столицы. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, с открытием участка этой магистрали улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и Южного Бутова, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также уменьшится нагрузка на МКАД, Калужское шоссе и прилегающие улицы.

Известно, что участок от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе выполнили уже более чем наполовину. Целиком новую трассу планируют открыть в 2026 году.

Как продвигаются работы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.