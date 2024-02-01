Новости часа: Собянин выделил гранты на внедрение новых методик для лечения онкопациентов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три больницы столицы получат гранты на внедрение современных методов лечения онкопациентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Вафельную" разметку нанесут более чем на 30 перекрестках в Москве. Это данные Дептранса.

В столице завершился ледяной дождь. Оттепель задержится в городе еще на пару дней, сообщили синоптики.