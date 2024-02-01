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Новости

01 февраля, 12:00

Новости

Новости часа: Собянин выделил гранты на внедрение новых методик для лечения онкопациентов

Новости часа: Собянин выделил гранты на внедрение новых методик для лечения онкопациентов

Собянин принял решение о выделении грантов трем стационарам Москвы

Город выставил на торги помещение под спортцентр в районе Хорошёво-Мнёвники

Мэр Москвы рассказал о городских торгах для столичных предпринимателей

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: в Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три больницы столицы получат гранты на внедрение современных методов лечения онкопациентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Вафельную" разметку нанесут более чем на 30 перекрестках в Москве. Это данные Дептранса.

В столице завершился ледяной дождь. Оттепель задержится в городе еще на пару дней, сообщили синоптики.

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