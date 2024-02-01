Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

С 2012 года в ТиНАО ввели 26 объектов здравоохранения. 14 из них были построены городом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, в одной из поликлиник округа пациенты получают не только качественную медицинскую помощь, но и быстрый прием, который длится около 12 минут. По словам заведующей филиалом № 2 Троицкой городской больницы Айны Магомедовой, пациенты и сотрудники довольными новыми комфортными условиями.

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