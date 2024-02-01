Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 08:00

Новости

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: в Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

С 2012 года в ТиНАО ввели 26 объектов здравоохранения. 14 из них были построены городом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Так, в одной из поликлиник округа пациенты получают не только качественную медицинскую помощь, но и быстрый прием, который длится около 12 минут. По словам заведующей филиалом № 2 Троицкой городской больницы Айны Магомедовой, пациенты и сотрудники довольными новыми комфортными условиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика