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Новости

01 февраля, 07:45

Новости

Мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: в Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

28 помещений центров госуслуг отремонтировали в столице в 2023 году. О самых крупных проектах в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, в офисе "Мои документы" района Москворечье-Сабурово сделали капитальный ремонт. Теперь там появились просторные кабинеты, комфортные места для посетителей, игровой уголок для детей, терминалы самообслуживания, копировальные автоматы и фотокабины. А в ТРЦ "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице приспособили помещение под флагманский офис.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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