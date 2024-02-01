Мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

28 помещений центров госуслуг отремонтировали в столице в 2023 году. О самых крупных проектах в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.



Так, в офисе "Мои документы" района Москворечье-Сабурово сделали капитальный ремонт. Теперь там появились просторные кабинеты, комфортные места для посетителей, игровой уголок для детей, терминалы самообслуживания, копировальные автоматы и фотокабины. А в ТРЦ "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице приспособили помещение под флагманский офис.

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