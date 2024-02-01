Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 09:15

Новости

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: в Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Второй этап реконструкции поликлиник стартовал в столице – ремонт проведут в 137 учреждениях. Сергей Собянин проверил, как идут работы на объекте в районе Тропарево-Никулино. Там в данный момент реконструируют филиал поликлиники на улице 26 Бакинских комиссаров.

На первом этапе реконструкции в порядок привели 200 московских поликлиник. Теперь это современные здания, комфортные для посетителей и врачей, с первоклассным оборудованием.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика