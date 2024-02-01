Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Второй этап реконструкции поликлиник стартовал в столице – ремонт проведут в 137 учреждениях. Сергей Собянин проверил, как идут работы на объекте в районе Тропарево-Никулино. Там в данный момент реконструируют филиал поликлиники на улице 26 Бакинских комиссаров.

На первом этапе реконструкции в порядок привели 200 московских поликлиник. Теперь это современные здания, комфортные для посетителей и врачей, с первоклассным оборудованием.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.