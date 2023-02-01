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Собянин: в Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

Собянин: в Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

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В Москве втрое вырастет количество проектов комплексного развития территорий – до 470. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Пока в программе находятся 150 таких объектов, а их общая площадь составляет две тысячи гектаров. Там уже строят новые спортивные объекты, школы, детские сады, больницы, скверы и парки. Кроме того, на торги выставлены права на комплексное развитие еще ряда бывших промзон.

Как отметил мэр, все это балансирует экономику и дает стимул улучшению инфраструктуры городских районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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