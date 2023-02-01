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Собянин: в Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

Собянин: в Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

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В Москве втрое вырастет количество проектов комплексного развития территорий. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что свыше 150 проектов общей площадью две тысячи гектаров находятся на разных стадиях реализации на данный момент. Это число вырастет до 470.

Один из таких проектов комплексного развития – территория промзоны "Кунцево". На месте заброшенных цехов комбината железобетонных изделий построят около 600 тысяч квадратных метров жилья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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