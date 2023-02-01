Новости часа: число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет в 3 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество проектов комплексного развития территорий в Москве увеличится в три раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Россия будет двигаться в сторону раскрытия информации для инвесторов. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

АФК "Система" приобретет 10 отелей Radisson и Olympia Garden в РФ. Это заявление компании.