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Новости

Новости

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Экономика

Новости часа: число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет в 3 раза

Новости часа: число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет в 3 раза

Собянин принял решение о реорганизации еще одного участка бывшей промзоны Южное Очаково

Новости часа: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Южное Очаково

Сергей Собянин: Москва одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям

Новости часа: станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции

Собянин: пригородный вокзал Лесной Городок станет частью линии наземного метро

Собянин и Воробьев открыли 14-й пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД

Собянин: пригородный вокзал Лесной Городок станет частью линии наземного метро

Новости часа: более 35 тыс организаций зарегистрировались на платформе МИК

Собянин: на платформе МИК зарегистрировалось более 35 тыс организаций из 82 регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество проектов комплексного развития территорий в Москве увеличится в три раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Россия будет двигаться в сторону раскрытия информации для инвесторов. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

АФК "Система" приобретет 10 отелей Radisson и Olympia Garden в РФ. Это заявление компании.

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