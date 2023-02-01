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Собянин принял решение о реорганизации еще одного участка бывшей промзоны Южное Очаково

Собянин принял решение о реорганизации еще одного участка бывшей промзоны Южное Очаково

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Современный квартал появится на месте бывшей промзоны Южное Очаково. Планами на ее реконструкцию поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На участке между проспектом Генерала Дорохова и МКАД разместят технологичные производства, построят офисы, банки и магазины. Как ожидается, это позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.

Власти Москвы давно начали преображать старые промзоны города. Неиспользуемые земли превращаются в современные городские пространства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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